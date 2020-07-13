İrem Derici: "Selülit saçma bir konu"

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan İrem Derici, "Ağustos ayında tatile çıkacağım orada fit olmak istiyorum. Yeter artık dört yıldır selülit çekiyorsunuz. Gerçi umrumda değil hatta geçtiğimiz gazetecilere bağırdım, 'Buyrun selülit şov var diye'... Çünkü baktığında çok boş ve saçma bir konu. İlk yaşadığımda çok üzülmüştüm sonra 'Banane yapacak hiçbir şey yok' dedim. Bunları da merak eden insanlar var. Selülit bağışık sistemi dolaşımla alakalı bir sıkıntıdır. Her yerim selülit olsun buyrun çekin hiç umrumda değil ama siz yine de çekmeyin" dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)