İrem Derici silikon taktırdı!
6 ayda 17 kilo veren İrem Derici 'erkek gibi oldum' deyip silikon taktırdı.Magazin - 13 Ocak 2017 14:24
İrem Derici, Gülşen'in doğum yaptığı hastanede operasyon geçirince magazincilere yakalandı. Hastaneye Gülşen’e gelenler İrem Derici’nin sevgilisi Lider Şahin ile karşılaştı.“Hayırdır inşallah” deyince de İrem Derici’nin silikon taktırdığını ortaya çıktı.
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