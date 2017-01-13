İrem Derici silikon taktırdı!

Magazin - 13 Ocak 2017 14:24

İrem Derici, Gülşen'in doğum yaptığı hastanede operasyon geçirince magazincilere yakalandı. Hastaneye Gülşen’e gelenler İrem Derici’nin sevgilisi Lider Şahin ile karşılaştı.“Hayırdır inşallah” deyince de İrem Derici’nin silikon taktırdığını ortaya çıktı.