İrem Derici silikon taktırdı!

6 ayda 17 kilo veren İrem Derici 'erkek gibi oldum' deyip silikon taktırdı.

Magazin - 13 Ocak 2017 14:24
İrem Derici silikon taktırdı!
İrem Derici, Gülşen'in doğum yaptığı hastanede operasyon geçirince magazincilere yakalandı. Hastaneye Gülşen’e gelenler İrem Derici’nin sevgilisi Lider Şahin ile karşılaştı.“Hayırdır inşallah” deyince de İrem Derici’nin silikon taktırdığını ortaya çıktı.

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