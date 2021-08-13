İrem Derici soruyor: "Affeder mi aşk bizi?"

Alper Atakan ‘Aranjör’ adını verdiği albümünde ilk çıkış şarkısını Türk Pop Müziğinin yeni nesil starı İrem Derici, söz ve müziği Cem Adrian'a ait ‘Affeder Mi Aşk Bizi?’yi seslendirdi.İrem Derici, uzun yıllardır birçok şarkısına aranje yapan Alper Atakan'ın, albümünde yer almaktan ve Cem Adrian‘ın şarkısını bu albümde okumaktan çok keyif aldığını söyledi. Derici, 'Müzisyen birinin, arşivlik albümünde olmak benim için de çok özel bir anı' dedi.