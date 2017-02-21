İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..

Başarılı şarkıcı İrem Derici ve Lider Şahin Yunanistan'da tatil yapıyor.

Magazin - 21 Şubat 2017 19:00
Aşkları tam gaz devam eden genç aşıklar İrem Derici ve Lider Şahin soluğu komşu Yunanistan'da aldı.

Yunanistan'da tatil yapan ve gezen sevgililer aşk kokan paylaşımlarda bulundu.





İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü!

İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü!




İrem Derici'ye kilo uyarısı!

İrem Derici'ye kilo uyarısı!



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İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..