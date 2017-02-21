İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..

Magazin - 21 Şubat 2017 19:00

İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü!

İrem Derici'ye kilo uyarısı!

Aşkları tam gaz devam eden genç aşıklar İrem Derici ve Lider Şahin soluğu komşu Yunanistan'da aldı.Yunanistan'da tatil yapan ve gezen sevgililer aşk kokan paylaşımlarda bulundu.