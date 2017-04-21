İrem Derici'den 14 saatte 'Tektaş' rekoru

İrem Derici, dün çıkan yeni single'ı "Tektaş" ile rekor kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Müzik - 22 Nisan 2017 06:30
İrem Derici'den 14 saatte 'Tektaş' rekoru
Ünlü şarkıcı İrem Derici, DMC etiketiyle dün çıkan yeni single'ı "Tektaş" şarkısının klibi ile rekor kırdı.

Şarkının klibi, Youtube'da 14 saatte 1 milyondan fazla izlenerek bu alanda en son geçtiğimiz günlerde 17 saatte 1 milyondan fazla izlenen Oğuzhan Koç'un "Küsme Aşka" şarkısının klibini egale etti. Güzel şarkıcı, bu sevincini sosyal medya hesabından yaptığı "14 saatte 1.000.000 izlenme! Geçmişler ola!" açıklamasıyla paylaştı.

Söz, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a ait olan "Tektaş" şarkısının klip yönetmenliğini ise Erdinç Kazımoğlu yaptı.

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