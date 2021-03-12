İrem Derici'den aşk itirafı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinden Emre Aslan'la aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerle ilgili "Böyle bir konuyla alakalı ben değil belki beraber konuşuruz" diyerek açık kapı bırakan şarkıcı bu kez basını suçladı.Emre Aslan'la arkadaş olduklarını ifade eden Derici, 'Yazıp çiziyorsunuz kendi kendinize. Arkadaşız diyorum lütfen bunu 40 kere söyletmeyin. Güldük, oynadık bizim komiğimize gitti clubhouse'ta bir aydır' sözleri aşkı inkar etti.Derici, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine bir de itirafta bulundu: “Ben gizli tuttum mu tutarım. Geçen sene 6 ay güzel bir ilişki yaşadım, ruhunuz duymadı.”