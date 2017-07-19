İrem Derici'den bir ilk!

Magazin - 19 Temmuz 2017 22:00

Geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilerlediği Lider Şahin’den ayrılan şarkıcı İrem Derici, şimdilerde işine yoğunlaşmış durumda.Sosyal medya hesabından ağırlıklı olarak işiyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden ünlü popçu, sahnede çekilmiş bir fotoğrafıyla ilgili yapmayı planladıklarını anlattı.İrem Derici, paylaştığı fotoğrafı yoruma kapatarak altına şunları not düştü: “İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Manyak gibi evime kendi fotoğrafımı bastırmadım hiç. Ama bu kez kayıtsız kalamadım. Bu sevgiye, ilgiye. Bu fotoğrafın adını 'Kayıtsız Şartsız Sevgi' koydum. Çivisini de kendim çakıp evimin en güzel yerine asacağım. Durun daha yeni başlıyoruz. Ne şarkılar söyleyeceğiz daha göz göze."