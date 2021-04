İrem Derici'den Cem Yılmaz itirafı!

İrem Derici’nin gelen sorulara verdiği cevapların yanı sıra canlı olarak söylediği şarkılar da büyük beğeni topladı…İrem Derici’den özel itiraflar;“Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey…”“ Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş. Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim. ““ Lise de İngilizce rap şarkılar yazıyordum.”“ Hayvanlarla ilişkim çok iyi. Benim de 3 yaşında bir köpeğim var… Benim oğlum hem yaramaz, hem şımarık…”“Türkiye’de en sevdiğim şehir İstanbul… Kaos insanıyım ben. İstanbul’da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul’dan ölürüm de vazgeçemem… İzmir ve Bursa’da vazgeçemediklerim içinde… Yurt dışında ise, Barcelona, Venedik ve Paris…”“En sevdiğim yerli film “Eşkiya”… Dizi ise klasiklerden “İkinci Bahar”…“Pandemi de, insanlar, ekmek, lahmacun yaptı. Ben makyaj yaptım. Makyaj yapmayı öğrendim… Onun üzerine merak sardım… Çok müzik dinledim. Dansa gidip, diyet yaptım”…“Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama çok dallanıp budaklanmayı sevmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt’ten teklif gelirse vazgeçerim. Ama yarın ne gösterir bilmiyorum.”“İyi bir sinema izleyicisiyim. Tiyatrolara hasretim. Açılsa da gitsek. Resim severim ama kalbim yüreğim her şey müzik.”“Pandemi bitince ilk yapmak istediğim şey konser vermek ve ilk yapacağım şey konserde gitarımı kırmak olacak…”“Mutfakla aram iyidir… Tarifine baktığım her şeyi iyi yaparım. Sushi bile yapıyorum. Kursuna gittim ve çokta kolay…”“Bir şarkı olsam Serdar Ortaç’tan “Gıybet” olurdum.”“Başka bir meslek seçsem tıp okurdum… Doktor olmayı çok isterdim. Hele ki şu dönemde gösterdikleri çabayı görünce. Evladım olursa doktor olmasını çok isterim… Dünyayı değiştiren bir meslek…”