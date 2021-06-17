İrem Derici'den havuz başında poz

Geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu Antalya'da açan ardından Bodrum'a giden İrem Derici, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Şimdilerde Karadağ'da olan ünlü şarkıcı, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.Derici, son olarak örgü bikinisiyle havuz başında çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. 24 yaşındaki şarkıcının 'Günaydın' notunu düştüğü pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Ardından Instagram hesabının hikaye kısmından aynada çektiği fotoğrafı yayınlayan İrem Derici, “Bir tatilin daha sonuna gelmişimdir. Ama önümüz temmuz..” notunu düştü.Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda da yalnızlığından şikayet etmiş ve çektiği videoda "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" diyerek sitem etmişti.