İrem Derici’den Koronavirüsü çıkışı: "O vicdan azabıyla yaşayamazsınız..”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs (corona virüsü) ile ilgili uyarılarının ardından İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kendini eve kapattığını söyleyen şarkıcı, konserlerini ve diğer çalışmalarını iptal ettiğini belirterek takipçilerini uyardı.Derici, şöyle yazdı:"Birey olarak yapmam gereken her şeyi yaptım ve yapıyorum. Yakın zamanda yurt dışından gelmememe rağmen kendimi eve hapsettim.Basına yansıyan ya da yansımayan tüm yurt dışı / yurt içi konserlerimi zaten 3 hafta öncesinden iptal etmiştim. Keza keyfekeder tatilleri de...Şunu fark ettim ki; bu süreçte okuduğum her şey beynime işliyor ve istemsizce öksürmeye başlıyorum. Belirtileri okurken bile boğazımı bir kaşıntıdır alıyor.Bir dönem çok büyük bir sağlık sorunu yaşayıp, Allah'ın bana bahşettiği ömrün değerini birçok insandan daha iyi bildiğim için bu dönemde alınan önlemleri olması gerektiğinden daha da fazla ciddiye alıyorum.Kendini umursamayan, çevresini düşünsün. Sizden mütevellit, başkasının başını yakarsanız emin olun ki o vicdan azabı ile yaşayamazsınız! Lütfen. Hele ki ülkemiz bu konuda en iyi önlemleri almışken..."