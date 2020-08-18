İrem Derici'den Lider Şahin'e şok cevap!

Verdiği röportajda “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum" diyen Lider Şahin'e eski sevgilisi İrem Derici'den cevap gecikmedi.

18.08.2020 14:26 Magazin

İrem Derici'den Lider Şahin'e şok cevap! Lider Şahin verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için, “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” demişti. İrem Derici’den bu sözlere yanıt gecikmedi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan şarkıcı eski sevgilisine şu sözlerle cevap verdi:

"O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyseee"

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