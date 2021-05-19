İrem Derici'den olay paylaşım: "Şeftalilerimi çıkardım”

Ünlü popçu İrem Derici, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından soluğu Antalya'da aldı. Tatile çıkan şarkıcı, sosyal medyadan bikinili bir paylaşım yaptı. Derici, paylaşımının altına “Kalkan’da şeftalilerimi çıkardım” notunu düştü.İrem Derici'nin paylaşımına çok sayıda beğeni gelirken, Demet Akalın da fotoğrafın altına "Abla yakıyorsun" yorumunu yazdı.