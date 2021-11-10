İrem Derici'den takipçisine olay yanıt: "Şiir gibi kadın oldum!"

İrem Derici sosyal medyadan yaptığı bir yorumla dikkat çekti: "Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi karı oldum."

10.11.2021 17:44 Magazin

İrem Derici'den takipçisine olay yanıt: "Şiir gibi kadın oldum!" Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Bir twitter kullanıcısı, şarkıcının eski bir fotoğrafı kullanılarak yapılan bir haberi paylaşarak, "Ya niye bu kızla alakalı haber yapıldığı zaman neden saçma saçma resimleri kullanılıyor anlamıyorum bir sürü güzel fotoğrafı varken?" diye sordu.

İrem Derici'den

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İrem Derici'nin takipçisine yanıtı şöyle oldu: "Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi karı oldum."


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