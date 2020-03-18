İrem Derici'den yeni klip...

Pop müziğin şarkılarıyla olduğu kadar kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan yeni nesil starı İrem Derici ters köşe yaparak, 2018 yılında çıkardığı "Sabıka Kaydı" albümünden "Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa" şarkısına klip çekti. Sözü Ayşen'e bestesi Kemal Şimşekyay'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkının klibi Atina'da, Seçkin Süngüç tarafından çekildi.Geçen yıl çıkardığı "Mest Of" adını verdiği albümüyle 2019 yılın en çok satan ilk üç albümünden birinin sahibi olan İrem Derici yeni şarkılarını müzik severlerle buluşturmak için stüdyo çalışmalarını sürdürüyor.