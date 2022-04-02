İrem Derici'nin Cem Belevi paylaşımı dikkat çekti!

İrem Derici ve Cem Belevi kısa bir ayrılık yaşamıştı. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü şarkıcılardan Derici, son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Bulmaca çözerken Cem Belevi'nin fotoğrafını gören Derici, "Resimdeki şarkıcı" sorusundaki boş kutucuklara, 'Sevgilim' yazdığı ve kalp işareti yaptı. Popçu, bu anın görüntüsünü, 7.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.