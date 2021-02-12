İrem Derici'nin maskesiz, sosyal mesafesiz pikniği

İrem Derici, önceki gün Caddebostan sahilinde görüntülendi. 6 arkadaşıyla birlikte piknik yapan şarkıcının, maske ve mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Şarkıcının yanına gelen bir muhabirin soruları üzerine, Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.Muhabirin sorularına devam etmesi üzerine de "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diye konuştu.