İrem Derici'ye göre dünyanın en zevkli şeyi ne?

İrem Derici, Youtube kanalının ilk videosunda ‘soru-cevap’ bölümü yaptı. Videonun en dikkat çeken kısımlarından biri ise ‘Dünyanın en zevkli şeyi ne?’ sorusu oldu. Derici bu soruya “Buna kimisi seks der, kimisi yemek yemek der ama ben çok net ‘kaka yapmak’ derim. Bağırsak ikinci beyindir. Ben bu konuda çok çektim. 10-15 gün boyunca giren çok, çıkan yoktu.“ cevabını verdi.