Kısa bir sürede spora başlayan ve kendini sağlıklı beslemeye adayan sonrasında hızlı bir şekilde zayıflayan İrem Derici'ye sevgilisi Lider Şahin'den uyarı geldi.
2016 yılında 72 kiloya kadar çıkan İrem Derici sonrasında kendisini spora verdi.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; 50 kilonun altına düşen İrem Derici’ye ilk uyarı sevgilisinden, ikinci uyarı modacısı ve üçüncü uyarı da babası Hulusi Derici’den geldi.
32 bedene düşen popçu "Sadece Lider istiyor diye birkaç kilo almaya karar verdim" dedi.
İrem Derici'ye kilo uyarısı!
İrem Derici'ye sevgilisi Lider Şahin'den kilo uyarısı geldi.Magazin - 19 Şubat 2017 21:00
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