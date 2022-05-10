İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!

Yaşananların ardından Cem Belevi önceki gün bir ödül töreninde görüntülendi. İhanet iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, magazin muhabirlerine şu açıklamayı yaptı:
"Çok değerli bir meslektaşım ve çok güzel bir yüreği var. Onu ne sinirlendirdi ne öfkelendirdi bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış. Ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan ve aşkı dolu dolu yaşayan bir adamım. Bu cümleleri kabul etmiyorum. Aldatma yok. Benim aşka bakış açım bu değil."