İrem Derici'yi kızdıran haber!

Magazin - 07 Ocak 2017 11:20

Yeni yılın ilk klibi İrem Derici'den!

@iremderici yine kaba etinden haber uydurmaya başlamış birileri. oğlum sakinleştim diyorum ama malum haberi bu şekilde servis edeni bulduğum an bitti o!

İrem Derici kendi rekorunu egale etti

Selami Şahin'i izlemeye giden İrem Derici'yle magazin muhabirleri röportaj yaparken Didem Şahin, genç şarkıcıyı “Hoş geldiniz İrem Hanım” diyerek selamladı. İrem Derici ise “Hoş bulduk efendim” diye karşılık verdi. Bu selamlaşma bugün bazı gazetelere farklı yansıdı. İrem Derici'nin Didem Şahin'in kendi yanından ayrılmasının ardından “47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar!” dediği ileri sürüldü. Bu haber İrem Derici'yi çok kızdırdı.Güzel şarkıcı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: