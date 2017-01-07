İrem Derici'yi kızdıran haber!

İrem Derici ile Didem Şahin arasında geçen selamlaşma gazetelere farklı yansıyınca güzel şarkıcı sinirlendi ve Twitter hesabından "sakinleşemiyorum" dedi.

Magazin - 07 Ocak 2017 11:20
İrem Derici'yi kızdıran haber!
Selami Şahin'i izlemeye giden İrem Derici'yle magazin muhabirleri röportaj yaparken Didem Şahin, genç şarkıcıyı “Hoş geldiniz İrem Hanım” diyerek selamladı. İrem Derici ise “Hoş bulduk efendim” diye karşılık verdi. Bu selamlaşma bugün bazı gazetelere farklı yansıdı. İrem Derici'nin Didem Şahin'in kendi yanından ayrılmasının ardından “47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar!” dediği ileri sürüldü. Bu haber İrem Derici'yi çok kızdırdı.

Yeni yılın ilk klibi İrem Derici'den!

Yeni yılın ilk klibi İrem Derici'den!



Güzel şarkıcı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

@iremderici
yine kaba etinden haber uydurmaya başlamış birileri. oğlum sakinleştim diyorum ama malum haberi bu şekilde servis edeni bulduğum an bitti o!


İrem Derici kendi rekorunu egale etti

İrem Derici kendi rekorunu egale etti



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