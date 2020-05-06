Karantina günlerine dair ilginç paylaşımlarda bulunan İrem Derici, bu sürecin kendisinde yarattığı duygusal etkiyi net bir şekilde yazmaktan çekinmiyor.
Derici, son olarak vücudunda bulunan dövmelerle ilgili olarak kendisine yapılan: “İrem, dövme yaptırma artık vücudunu kirletme… beni enterese etmez ama güzel durduğunu sandığın şey tamamen iğrenç duruyor” yorumuna yanıt verdi. Derici takipçisine, “Şu silsilede tek doğru cümleniz, 'Beni enterese etmez'
(Kaynak: milliyet.com.tr)
İrem Derici'yi sinirlendiren 'dövme' yorumu
Şarkıcı İrem Derici, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla sürecin nasıl geçtiğine dair bilgiler verirken bir yandan da takipçilerinin eleştirilerine cevap veriyor.
06.05.2020 17:12 Magazin