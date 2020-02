İrem Helvacıoğlu 6 ayda 20 kilo verişini anlattı!

Ekranlara veda eden 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde 20 kilo verdiği iddiasıyla gündeme oturmuştu. Güzel oyuncu, kilo veriş sürecini anlattı...Helvacıoğlu, kilo veriş sürecini "Ben bir açıklamamda pesketaryen olduğumu söyledim. Hiç kilolu olup olmadığımı sordular ben de 16 – 17 yaşlarımda kilolu olduğumu ve o dönemde kendimce diyet yaptığımı söyledim. O diyet programımdan sonra 20 kilo verdim, sonrasında da et tüketmedim. Çünkü hayvanlarla bağ kurdum. Dedemin çiftliği vardı, çiftlikte hayvanlarla vakit geçirip bağ kurduğum için et yiyemiyorum." diyerek anlattı.Ünlü oyuncu, ergenlik döneminde 70 kilo olduğunu itiraf etti ve "Eski fotoğraflarım ben de yok ama annem de var. O benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem sonuçta şu ana bakmak lazım. Şu anda da o kiloyu verdim. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım. O zamanlar yemeği sevdiğime karar verdim, şimdi sevmediğime karar verdim. Annem her gördüğünde ‘sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın’ diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok." dedi.