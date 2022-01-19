İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan'dan aşk pozu!

Oyuncu İrem Helvacıoğlu (31), geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek, yanıt vermişti.
Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, dedikoduları doğrulamıştı. Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşılamıştı.
İREM HELVACIOĞLU AŞKA GELDİ
Yolaç Özcan ile mutlu beraberliğe adım atan Helvacıoğlu son paylaşımıyla, "İrem Helvacıoğlu aşka geldi" dedirtti. Helvacıoğlu'nın gönderisinde, "Çok kar çok aşk" ifadeleri yer aldı.
İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan'dan aşk pozu!
Yayınlandığı dönemde Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça konuşuluyor. Yeni yıla girerken sevgilisi Yolaç Özcan'la romantik paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'dan bir hamle daha geldi.
19.01.2022 16:06 Magazin