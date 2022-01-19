İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan'dan aşk pozu!

Oyuncu İrem Helvacıoğlu (31), geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek, yanıt vermişti.Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, dedikoduları doğrulamıştı. Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşılamıştı.Yolaç Özcan ile mutlu beraberliğe adım atan Helvacıoğlu son paylaşımıyla, "İrem Helvacıoğlu aşka geldi" dedirtti. Helvacıoğlu'nın gönderisinde, "Çok kar çok aşk" ifadeleri yer aldı.