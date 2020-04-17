İrem Helvacıoğlu sevgilisi Eser Alp’ten ayrıldı mı? Bu iddia çok konuşulacak!

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu evleniyor mu?

Osman Sınav imzalı 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki başarılı performasıyla adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, Eser Alp'le gözlerden uzak bir ilişkisi yaşıyordu. Fakat güzel oyuncunun sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla bizi göremiyorsunuz" demişti.