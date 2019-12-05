İrem Helvacıoğlu'ndan sevenlerini üzen haber!

İrem Helvacıoğlu'ndan veda: "Söyleyecek çok söz var ama..."

'Sen Anlat Karadeniz' bitti saçlar gitti!

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla nefes kesti!

En son Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ekranlarda yer alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki akşam Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi olan Mucize 2 Aşk'ın galasına katıldı. Galada güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Sen Anlat Karadeniz’in şiddet sahneleriyle topluma kötü örnek olup olmadığı sorusuna, “Hepimizin kulaklarını tıkadığı bir olaydı bu, gözlerimizi kapattığımız bir olaydı. Bence birilerinin bunu gözler önüne sermesi gerekiyordu. Bir yandan insanlar bunu ekranda görmeyi istemedi ama şu anki şiddeti arttırmadığını düşünüyorum. Bu zaten hep vardı. Ana sayfalara düşüyor. Bu konuya parmak basmak gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.Daha sonra yeni projeleri sorulan İrem Helvacıoğlu, bağımsız bir filmde oynayacağını söyledi ve "Dizi anlamında dinlenmeyi düşünüyorum" dedi.