Son olarak 'Seren Erdenet' karakterine hayat verdiği 'Çukur' dizisinde rol alan İrem Sak, geçtiğimiz gün Beşiktaş'tan Nişantaşı'na doğru yürürken objektiflere takıldı.
"HER ŞEYİ ÖZLEDİM"
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 35 yaşındaki oyuncu, "Bu pandemi yüzünden boş yaşıyoruz, artık çok sıkıldım, her şeyi özledim. Umarım en yakın zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi.
Öte yandan İrem Sak, pembe trençkotuyla dikkat çekti.
İrem Sak: Boş yaşıyoruz!
Önceki gün Akaretler'de yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu İrem Sak, koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sıkıldığını söyledi.
24.02.2021 16:21 Magazin