Beykoz Belediyesi tarafından “Hayatı Paylaşmak İçin Farkında Ol, Fark Et” sloganıyla dezavantajlı çocukların ve desteğe ihtiyacı olan kadınların hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla
hazırlanan merkezde, sağlıktan eğitime, psikolojik danışmanlıktan sanata birçok alanda hizmet veren Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’ni ziyaret eden İrem Sak ve dizinini yönetmeni Ayberk Sak çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
İrem Sak çocukları ve kadınları unutmadı!
Başrolünü ve senaristliğini üstlendiği “Modern Kadın “ dizisinin çekimleri devam ederken başarılı oyuncu İrem Sak kadınları ve çocukları da unutmadı.
18.10.2021 17:58 Magazin