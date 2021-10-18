İrem Sak çocukları ve kadınları unutmadı!

Beykoz Belediyesi tarafından “Hayatı Paylaşmak İçin Farkında Ol, Fark Et” sloganıyla dezavantajlı çocukların ve desteğe ihtiyacı olan kadınların hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıylahazırlanan merkezde, sağlıktan eğitime, psikolojik danışmanlıktan sanata birçok alanda hizmet veren Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’ni ziyaret eden İrem Sak ve dizinini yönetmeni Ayberk Sak çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.