İrem Sak savcılığa koştu, şikayetçi oldu...

Sabah gazetesinin haberine göre; İrem Sak'ın başı yaklaşık bir yıldır kendisini sürekli rahatsız eden Kadir Özcoşkun adlı hayranıyla dertte. İddiaya göre; Özcoşkun, geçen yıl temmuz ayında oyuncuya, Instagram'dan 'Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim' mesajı gönderdi. Geçen ay ise cep telefonuna 'Günaydın' diye mesaj attı. İrem Sak numarayı engelledi.13 Haziran'da ise Sak'a online çiçek sitesinden Kadir Özcoşkun adına çiçek geldi. Son olarak Özcoşkun'un yeni bir telefon hattı üzerinden, "Yeni numaramı engellemeyip kaydedersen çok mutlu olurum" mesajı atması bardağı taşıran son damla oldu. İrem Sak çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.Sak, takıntılı hayranı hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan işlem yapılmasını istedi. Mahkeme, Özcoşkun'un 2 ay süreyle İrem Sak'ın işyeri ve evine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Özcoşkun karara uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. (Kaynak: sabah.com.tr)