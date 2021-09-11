İrem Sak'la Furkan Korkmaz ilk kez birlikte görüntülendi!
Oyuncu İrem Sak, basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. Çift, ilk kez yan yana görüntülendi.
11.09.2021 12:19 Magazin
İrem Sak, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. İkili önceki akşam Yeniköy'deki bir restoranda birlikte yemek yedi. Soruları yanıtsız bırakan ikiliden Sak, gazetecileri karşısına görünce "Aman, siz nereden çıktınız!" dedi. Çift, daha sonra hızlı adımlarla magazin muhabirlerinin yanından uzaklaştı.