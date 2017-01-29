İrem Sak'tan 2017 kararı!
İrem Sak ekranda olduğundan daha kilolu göründüğünü söyleyip isyan etti.Magazin - 30 Ocak 2017 06:00
İrem Sak, "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gecce yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.
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