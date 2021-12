İrfan Can Kahveci baba oluyor!

Geçtiğimiz sene yaptıkları düğünle hayatlarını birleştiren İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çifti bebek beklediklerini duyurdu.Gözde Kahveci, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı' notunu düşerek hamile olduğunu açıkladı.İrfan Can Kahveci de eşinin paylaşımına; 'Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum.' yorumunu yaptı.