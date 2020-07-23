Irina Moroziuk’tan karpuz dilimli paylaşım...‬

Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk, yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk’un eşi İrina Moroziuk, ‘Evde kal’ paylaşımıyla sınırları zorlamıştı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran seksi fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurmuştu. Seksi model, Instagram hesabından daha önce çıplak fotoğrafını da paylaşmıştı.Irına Moroziuk bu kez karpuz dilimli paylaşımla olay yarattı: