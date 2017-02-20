Rus model Irina Shayk yakında dostu olan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü unutmadı.
Irina Shayk, Mert Alaş'ın siyah beyaz bir fotoğrafını "Bu özel insana mutlu yıllar. O sadece benim için en iyi açıları bilmekle kalmaz aynı zamanda "arkadaş" diyebileceğim çok özel biri. Eğlenceli ve yetenekli. Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" mesajıyla paylaştı.
Irina Shayk'tan Mert Alaş'a doğum günü mesajı!
Dünyaca ünlü seksi model Irina Shayk, fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.Dünya Magazin - 20 Şubat 2017 14:45
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