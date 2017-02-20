Irina Shayk'tan Mert Alaş'a doğum günü mesajı!

Dünyaca ünlü seksi model Irina Shayk, fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Dünya Magazin - 20 Şubat 2017 14:45
Rus model Irina Shayk yakında dostu olan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü unutmadı.

Irina Shayk, Mert Alaş'ın siyah beyaz bir fotoğrafını "Bu özel insana mutlu yıllar. O sadece benim için en iyi açıları bilmekle kalmaz aynı zamanda "arkadaş" diyebileceğim çok özel biri. Eğlenceli ve yetenekli. Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" mesajıyla paylaştı.

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