Irmak Arıcı'dan yeni single: "Yallah"

Söz ve müziği Irmak Arıcı, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyan şarkının klip çekimi Alaçatı'da iki gün boyunca Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi.Irmak Arıcı “Yallah”, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi 16 Haziran itibarıyla Irmak Arıcı YouTube kanalında yayında!