Irmak Arıcı’nın yeni teklisi "Güya" çıktı!

Keyifli bir parça olan “Güya’nın” klibini genç yönetmen Ahmetcan Tekin çekti. Tüm korona önlemlerini göz önünde bulundurarak Riva’da çekilen klipte Irmak Arıcı, depresyona girerek dağ evine giden, gittiği evde yakın arkadaşları tarafından yalnız bırakılmayan bir genç kızı canlandırdı. Klipte Arıcı’ya yakın dostları Begüm Kılıç ve Hayriye Erdoğu eşlik etti.2019 yılında yayınladığı “Gece Gibi Gönlün” çalışmasıyla müzik sektörüne giriş yapan ve kısa sürede 100 Milyonu aşkın dinlenen sanatçı Irmak Arıcı, “Yağmurum Ol” , “Kula Bela” daha sonra Mustafa Ceceli ile yaptığı “Mühür” ve “Gün Ağarmadan” parçalarıyla da oldukça ses getirmiş, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.Genç ve yetenekli isim Arıcı, “Fikret Şenes Şarkıları” ve Sinan Akçıl’ın “Piyanist” gibi proje albümlerinde de yer alarak büyük başarılar elde etmiş, sözü ve müziği kendine ait olan "Mevzum Derin” , “Sonum Olur” ve “Söz Yaşları” gibi teklileriyle de milyonların kalbinde taht kurmuştur.