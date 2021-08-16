Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı'nın son günlerde adı skandallarla anılmaya başladı. Genç şarkıcı önce trafikte tartıştığı bir sürücünün yüzüne tükürürken çekilmiş görüntüleriyle gündem olmuştu. Arıcı'nın koronaya rağmen böyle bir harekette bulunması oldukça tepki çekmişti.Tüm bu yaşananların ardından, Karasu’da sahne alan Irmak Arıcı, bu kez şarkı söylemek yerine hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı’nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı. Konser mekanında bulunan hayranlarının iddialarına göre; genç şarkıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.Üst üste gelen skandal videolarının ardından Irmak Arıcı sosyal medyanın gündemine düştü. Kullanıcılar "Irmak Arıcı'ya neler oluyor?" diye sormaya başladı.