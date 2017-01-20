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Irmak Atuk: Haftayı sporla bitirdim
Irmak Atuk'un spor sonrası pozu dikkat çekti.
Magazin - 21 Ocak 2017 08:00
Ünlü sunucu ve manken Irmak Atuk'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Güzel yıldızın "Haftayı sporla bitirdim" notuyla paylaştığı karede Atuk, banyoda spor kıyafetleriyle görünüyor.
Irmak Atuk podyumda!
İşte o kare:
Irmak Atuk'a 250 bin liralık evlilik teklifi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
Irmak Atuk
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