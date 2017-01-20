Irmak Atuk: Haftayı sporla bitirdim

Irmak Atuk'un spor sonrası pozu dikkat çekti.

Magazin - 21 Ocak 2017 08:00
Irmak Atuk: Haftayı sporla bitirdim
Ünlü sunucu ve manken Irmak Atuk'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Güzel yıldızın "Haftayı sporla bitirdim" notuyla paylaştığı karede Atuk, banyoda spor kıyafetleriyle görünüyor.

Irmak Atuk podyumda!

Irmak Atuk podyumda!



İşte o kare:



Irmak Atuk'a 250 bin liralık evlilik teklifi!

Irmak Atuk'a 250 bin liralık evlilik teklifi!
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