Irmak Ünal kızı ve oğluyla Bodrum’da tatilde!

Önceki gün çocuklarıyla Bodrum'da bir plajda görüntülenen Irmak Ünal, düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Magazin - 14 Temmuz 2017 08:30

Oyuncu Irmak Ünal kızı Kayla ve oğlu Vadi ile Bodrum’da tatil yapıyor.



Irmak Ünal önceki gün çocuklarıyla bir otelin plajındaydı. Çocukları ile kâh kumda oynayan, kâh denize giren 40 yaşındaki Irmak Ünal, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Irmak Ünal iki kez anne olduktan sonra sıkı şekilde spora başlamıştı. Kaslı vücudunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Dövmeye de merak saran Irmak Ünal, geçen kış karnının sol tarafına büyük bir deniz kızı dövmesi yaptırmıştı.



Women's Health'in Temmuz sayısına röportaj veren Irmak Ünal, "İki yıldır et yemiyorum. Pesketaryen, yani sadece balık içeren bir beslenme düzenini benimsedim. Sebze, meyve, kurubaklagiller ve doğru karbonhitratlarla desteklediğim bir beslenme planım var." ifadelerini kullanmıştı.



Aslında sporu haftanın her günü yaşayan biriyim ben... Zayıf gördüğüm bölgeler varsa ona göre antrenman programım hazırlanıyor. " diyen Irmak Ünal en fit halini yaşıyor.



İDOLÜ MADONNA

Anne olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Irmak Ünal verdiği röportajda, "İyi ki anne olmuşum, iyi ki hep kalbimi takip etmişim, iyi ki sporu hayat tarzı olarak benimsemişim. Dünyayı gezmek isterim, görmediğim çok yer var. Madonna ile tanışmak istiyorum, tek idolüm. Ve anlatmak istediğim hikâyeler var daha, çeşitli projeler aracılığıyla insanlarla paylaşmak istediğim." demişti.



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Kaynak: posta.com.tr

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