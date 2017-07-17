Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu.
Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu olan çiftin evliliği 1 yıldır kötü gidiyordu.
Evlerini ayıran Irmak Ünal ile Emre Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdi.
Kızını ve oğlunu alıp Bodrum'da giden Irmak Ünal yakınlarına ''Kurtarmak için uğraştık, ama yapamadık'' dedi.
Cihan Ünal'ın ilk eşi Sabiha Tarhan'dan olan Irmak Ünal'a kardeşi Yağmur Ünal destek oluyor.
Irmak Ünal 2003'te Amerikalı DJ Taj Valdespino ile evlenmiş, 2006'da boşanmıştı.
Haftanın 7 günü spor yapan iki çocuk annesi Irmak Ünal kaslı vücudu ile dikkat çekiyor.
Kaynak:posta.com.tr
Irmak Ünal ve Emre Karabacak boşanıyor
Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal ile 2010'da evlendiği işadamı Emre Karabacak boşanıyor.Dedikodu - 17 Temmuz 2017 09:27
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Irmak Ünal, Emre Karabacak, boşanma
DEDİKODU HABERLERİ
- Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!
- Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'i yakın takipte!
- "Hacı Sabancı ve Ahu Yağtu kulüpte dudak dudağa eğlendi" iddiası!
- Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'a resti çekti!
- Mikonos'ta 20 kızla bekarlığa veda partisi!
- Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç boşanıyor mu?
- Meryem Uzerli: 500 bin Euro’yu zor aldım
- Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden mi evleniyor?
- Kerem Bürsin kafa üstü kuma çakıldı!
- O Ses Türkiye jürisi değişiyor