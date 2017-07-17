Irmak Ünal ve Emre Karabacak boşanıyor

Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal ile 2010'da evlendiği işadamı Emre Karabacak boşanıyor.

Dedikodu - 17 Temmuz 2017 09:27
Irmak Ünal ve Emre Karabacak boşanıyor
Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu.

Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu olan çiftin evliliği 1 yıldır kötü gidiyordu.

Evlerini ayıran Irmak Ünal ile Emre Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdi.

Kızını ve oğlunu alıp Bodrum'da giden Irmak Ünal yakınlarına ''Kurtarmak için uğraştık, ama yapamadık'' dedi.

Cihan Ünal'ın ilk eşi Sabiha Tarhan'dan olan Irmak Ünal'a kardeşi Yağmur Ünal destek oluyor.

Irmak Ünal 2003'te Amerikalı DJ Taj Valdespino ile evlenmiş, 2006'da boşanmıştı.

Haftanın 7 günü spor yapan iki çocuk annesi Irmak Ünal kaslı vücudu ile dikkat çekiyor.

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Kaynak:posta.com.tr
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