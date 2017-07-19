Irmak Ünal ve Emre Karabacak neden boşandı?

Dedikodu - 19 Temmuz 2017 13:10

Çiftin neden ayrıldığına dair 2 dedikodu var:1) Emre Karabacak işleriyle ilgili birtakım sıkıntılar atlatmış. Bu da evliliğin sonunu getirmiş2) Irmak Ünal’ın son 1 yıldır sosyal medyada ve dergilerde verdiği seksi pozlar Emre Karabacak’ı çıldırtmış. Çıkan kavgalar evliliği bitirmişIrmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu var.Irmak Ünal 2003'te Amerikalı DJ Taj Valdespino ile evlenmiş, 2006'da boşanmıştı.Haftanın 7 günü spor yapan iki çocuk annesi Irmak Ünal kaslı vücudu ile dikkat çekiyor.Kaynak:posta.com.tr