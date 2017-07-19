Çiftin neden ayrıldığına dair 2 dedikodu var:
1) Emre Karabacak işleriyle ilgili birtakım sıkıntılar atlatmış. Bu da evliliğin sonunu getirmiş
2) Irmak Ünal’ın son 1 yıldır sosyal medyada ve dergilerde verdiği seksi pozlar Emre Karabacak’ı çıldırtmış. Çıkan kavgalar evliliği bitirmiş
Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu var.
Irmak Ünal 2003'te Amerikalı DJ Taj Valdespino ile evlenmiş, 2006'da boşanmıştı.
Haftanın 7 günü spor yapan iki çocuk annesi Irmak Ünal kaslı vücudu ile dikkat çekiyor.
Kaynak:posta.com.tr
Irmak Ünal ve Emre Karabacak neden boşandı?
Irmak Ünal ile 2010’da evlendiği iş adamı Emre Karabacak sessiz sedasız boşanmıştı.Dedikodu - 19 Temmuz 2017 13:10
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Irmak Ünal, Emre Karabacak, boşanma
DEDİKODU HABERLERİ
- Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
- Irmak Ünal ve Emre Karabacak boşanıyor
- Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!
- Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'i yakın takipte!
- "Hacı Sabancı ve Ahu Yağtu kulüpte dudak dudağa eğlendi" iddiası!
- Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'a resti çekti!
- Mikonos'ta 20 kızla bekarlığa veda partisi!
- Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç boşanıyor mu?
- Meryem Uzerli: 500 bin Euro’yu zor aldım
- Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden mi evleniyor?