"İş yerimi basıp tehdit etti"

Ünlü futbolcu İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman hakkında; eşi ile süren boşanma davasında tanıklık yapmayı reddeden arkadaşı Ayşe T.'nin iş yerini basıp hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Magazin - 17 Ocak 2017 10:40
"İş yerimi basıp tehdit etti"
Şiddet gördüğü futbolcu eşi İbrahim Toraman'dan boşanmak üzere olan Eylem Toraman'ın kendisini tokatladığı iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği adliye çalışanı Ayşe T. hakkında geçtiğimiz günlerde yaralama suçundan dava açılmıştı.



TOKAT KAVGASI
Dava sonrası Eylem Toraman'ın iş yerini basıp kendisine hakaret ettiğini ileri süren Ayşe T., Toraman'ın kendisini hakaret edip ölümle tehdit ettiğini de ileri sürdü. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Eylem Toraman, arkadaşı Ayşe T.'den boşanma davasında tanıklık yapmasını istedi. Ayşe T.'nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı ve Ayşe T., Toraman'a tokat attı. Ardından Ayşe T.'nin iş yerine giden Toraman, genç kadına hakaret edip ölümle tehdit etti.

Eylem Toraman, İbrahim Toraman'ın ihanet görüntülerini delil olarak sundu!

Eylem Toraman, İbrahim Toraman'ın ihanet görüntülerini delil olarak sundu!



Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Eylem Toraman, hakaret ve tehdit iddialarını yalanladı. Savcılık olay gününe ait işyeri kameralarının incelenmesini istedi. Bilirkişi, Ayşe T.'nin ve Eylem Toraman'ın bulunduğu yerdeki güvenlik görüntülerini inceleyerek ikili arasında bir tartışma yaşandığını doğruladı. Bilirkişi raporunun ardından Eylem Toraman hakkında hakaret ve tehdit suçları kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde görülmeye başlanacak.

İbrahim Toraman: Davamız halen devam ediyor

İbrahim Toraman: Davamız halen devam ediyor





KAYNAK: sabah.com.tr
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