İş yerinde nasıl daha özgüvenli olunur?

Sağlık bir birey olmanın en önemli şey olduğunu belirten Toprak, "Pahalı kıyafetler giyerek, makyaj yaparak ya da iyi bir arabaya binerek özgüveninizi destekleyemezsiniz. Bu nedenle daha temel noktalarda kendinize iyi davranmayı öğrenmelisiniz. Kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, spor ve kişisel bakım kendinizi her zaman daha iyi hissetmenizi sağlar. Kendinizi en iyi hissettiğiniz şekilde iş yerine gidin. Yüzünüzü yıkamak ya da sabah koşuya gitmek hiç ummadığınız kadar farklılık yaratabilir." dedi.Kendini odak noktası olarak tutmanız gerektiğini söyleyen Toprak, "Bir başka insanın kariyerini, başarılarını ya da iş yerindeki tavırlarını kendinize hedef olarak belirlediğiniz zaman sürekli olarak kıyaslamaya başlar ve özgüveninize zarar verirsiniz. Bu nedenle iş yerinde mutlaka kendinize ait hedefler belirlemelisiniz. Çalıştığınız yerde sahip olduğunuz eğitim ve beceriler sebebiyle var olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın ve tüm planlarınızı kendinizi odak noktasında tutarak yapmaya özen gösterin." dedi.