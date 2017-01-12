İşe TÜSİAD'ın yeni başkanı

Erol BİLECİK, Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Y. KOÇ, Başkan Yardımcısı
PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) Lideri
Simone KASLOWSKİ, Başkan Yardımcısı
Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri
Murat ÖZYEĞİN, Başkan Yardımcısı / Sayman Üye
Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri
Serra AKÇAOĞLU, Üye
Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri
Metin AKMAN, Üye
Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri
Batu AKSOY, Üye
Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri
Esin GÜRAL ARGAT, Üye
Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri
Bahadır BALKIR, Üye
Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri
Barış ORAN, Üye
Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri
Mehmet TARA, Üye
Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri
İdil YİĞİTBAŞI, Üye
Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri
Bahadır KALEAĞASI, Üye
Genel Sekreter