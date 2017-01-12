İşe TÜSİAD'ın yeni başkanı

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu.

Yaşam - 12 Ocak 2017 12:17
İşe TÜSİAD'ın yeni başkanı
TÜSİAD'ın 47. Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda Erol Bilecik TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.


Erol BİLECİK, Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. KOÇ, Başkan Yardımcısı
PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) Lideri

Simone KASLOWSKİ, Başkan Yardımcısı
Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri

Murat ÖZYEĞİN, Başkan Yardımcısı / Sayman Üye
Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri

Serra AKÇAOĞLU, Üye
Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri

Metin AKMAN, Üye
Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

Batu AKSOY, Üye
Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

Esin GÜRAL ARGAT, Üye
Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri

Bahadır BALKIR, Üye
Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri

Barış ORAN, Üye
Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri

Mehmet TARA, Üye
Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

İdil YİĞİTBAŞI, Üye
Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri

Bahadır KALEAĞASI, Üye
Genel Sekreter
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Bağlantılar: TÜSİAD, Erol Bilecik

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