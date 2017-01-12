İşe TÜSİAD'ın yeni başkanı

Yaşam - 12 Ocak 2017 12:17

TÜSİAD'ın 47. Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda Erol Bilecik TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.Erol BİLECİK, Yönetim Kurulu BaşkanıAli Y. KOÇ, Başkan YardımcısıPARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) LideriSimone KASLOWSKİ, Başkan YardımcısıKüresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası LideriMurat ÖZYEĞİN, Başkan Yardımcısı / Sayman ÜyeGirişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası LideriSerra AKÇAOĞLU, ÜyeEkonomi Politikaları Yuvarlak Masası LideriMetin AKMAN, ÜyeSürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası LideriBatu AKSOY, ÜyeBölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası LideriEsin GÜRAL ARGAT, ÜyeDijital Ekonomi Yuvarlak Masası LideriBahadır BALKIR, ÜyeSanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası LideriBarış ORAN, ÜyeYatırım Ortamı Yuvarlak Masası LideriMehmet TARA, ÜyeSosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideriİdil YİĞİTBAŞI, ÜyeHizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası LideriBahadır KALEAĞASI, ÜyeGenel Sekreter