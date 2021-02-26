Işıl Işık, yeni kitabı 'Paranormal Hikayeler'i anlattı!

Tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin?
Ben ışıl, İstanbul doğumluyum, üniversite için Eskişehir’e oradan da ikinci üniversite için Avustralya Sydney’e taşındım, birkaç sene içinde Türkiye’ye geri dönerim diye düşünürken Sydney’de 4 sene kaldım, ardından da kendimi Japonya Tokyo’da buldum, bir seneye yakın da orada dil eğitimi aldım. 2011 yılındaki büyük Tohoku depreminden sonra da Türkiye’ye döndüm daha doğrusu dönmek zorunda kaldım desek daha doğru olur. Türkiye’ye döndüğüm zamanlardan bu yana da kurumsal firmalarda çalışmaya devam ediyorum, son 3 senedir de Youtube’da içerik üretiyorum.
YouTube’a içerik üretmeye nasıl başladın?
Çocukken etrafıma arkadaşlarımı toplayıp korku hikayeleri anlatırdım, biraz daha büyüyünce bunu neden daha fazla insanla buluşturmayayım dedim.. 2017 yılından bu yana Youtube’daki kocaman aileme korku hikayeleri anlatmaya devam ediyorum. Ayrıca insanın hayatta bir B planı da olmalı bence.
Bu işe başlarken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiş miydin yoksa senin için ilk aşamada sadece eğlence miydi?
İlk aşamada sadece eğlenmek ve insanları eğlendirmek için videolar çekiyordum, ya da korkutmak diyelim :) hem sevdiğim bir işi yapıyordum hem de içerik üretiyordum, birkaç ay gibi bir kısa bir sürede kanal çok büyüdü ve takipçilerimin de doğal olarak bir beklentisi oluşmaya başladı.
Bu arada YouTube dışında sürekli çalıştığın başka bir mesleğin daha var. İki işi birlikte yürütmek senin için zor olmuyor mu?
İki işi birlikte yürütmek tahmin edemeyeceğiniz kadar zor maalesef, her gün sabah 8’de evden çıkıyorum, akşam eve dönmem ise bazen 8’i geçiyor, hemen ardından da evde YouTube için çalışmaya başlıyorum, ya içerik yazıp çeviri yapıyorum ya da video çekiyorum ya da çektiğim videoları yayın için düzenliyorum, haftada iki video yayınlayabilmek için minimum 5 gecce bu rutini tekrar etmem gerekiyor. Ama yine de mutluyum, yoğun olmayı seviyorum.
İki iş dedik ama aslında bir de yazarlık var. Paranormal Hikayeler adında bir kitabın çıktı. Neler söylemek istersin?
Açıkçası işriklerin yeterli olmadığını düşünüyorum, gerek basılı yayında gerekse beyaz perdede veya youtube gibi dijital ortamlarda, bu nedenle ilgi gördüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.
Bildiğim kadarıyla Youtuberlar genelde ya sinema filmi çekiyor, ya rap yapıyor. Sen de rap yapsaydın ya kitap nereden çıktı?
Emin olun ben yaptığıma siz de dinlediğinize pişman olurdunuz. Youtube kanalımı takip edenler bilir, üç senedir farklı ülkelere ve kültürlere ait pek çok şehir efsanesini, açıklanamayan gizemli olayı, cinayeti, bir çok lanetli eşya ve mekana ait hikayeyi takipçilerimle buluşturuyorum, madem bu kadar sevildi neden hepsini derleyip bir kitap haline getirmeyelim dedik.
Duyduğuma göre satışlar da iyiymiş. 5. Baskıya girmiş kitap...
Evet 3 ay olmadan 5.baskıyı da çıkarttık, en büyük teşekkür tabii ki takipçilerime, burada da beni asla yalnız bırakmadılar, desteklerini her an yanımda hissettirdiler.
Devamı gelir mi? İkinci, üçüncü kitap çıkar mı?
İkinci kitabın hazırlıkları da başladı... Başladı derken aslında ilk kitap yayınlanır yayınlanmaz çalışmaya başlamıştım, şimdi biraz daha hızlandırdım diyelim. İlk kitaba nazaran biraz daha farklı olacak, bir polisiye romanı geliyor, tabii ki içinde bolca korku ve gerilim de var.
Sonrası için planların neler?
Youtube videoları ve yeni kitap için tam gaz çalışmaya devam, kısa bir süre sonra bol sohbet ve korku oyunlarını içeren canlı yayınlar da başlayacak.
İzleyenlerine ve okuyanlarına bir mesajın var mı?
Gecceleri odadan odaya koşarak gitmek istiyorlarsa beni takip etmeye devam etsinler :)
Işıl Işık, yeni kitabı 'Paranormal Hikayeler'i anlattı!
Youtube kanalında korku hikayeleri anlatarak popüler olan Işıl Işık bu kez yazdığı kitapla gündemde. 'Paranormal Hikayeler' isimli kitapta gerçekte yaşandığı düşünülen bir çok garip ve korku dolu olaylara yer veren sosyal medya fenomeniyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 'Paranormal Hikayeler' 5. baskıya girerken yeni kitabında yolda olduğunu öğrendik.
26.02.2021 14:54 Kültür-Sanat