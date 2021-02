Işıl Işık, yeni kitabı 'Paranormal Hikayeler'i anlattı!

Ben ışıl, İstanbul doğumluyum, üniversite için Eskişehir’e oradan da ikinci üniversite için Avustralya Sydney’e taşındım, birkaç sene içinde Türkiye’ye geri dönerim diye düşünürken Sydney’de 4 sene kaldım, ardından da kendimi Japonya Tokyo’da buldum, bir seneye yakın da orada dil eğitimi aldım. 2011 yılındaki büyük Tohoku depreminden sonra da Türkiye’ye döndüm daha doğrusu dönmek zorunda kaldım desek daha doğru olur. Türkiye’ye döndüğüm zamanlardan bu yana da kurumsal firmalarda çalışmaya devam ediyorum, son 3 senedir de Youtube’da içerik üretiyorum.Çocukken etrafıma arkadaşlarımı toplayıp korku hikayeleri anlatırdım, biraz daha büyüyünce bunu neden daha fazla insanla buluşturmayayım dedim.. 2017 yılından bu yana Youtube’daki kocaman aileme korku hikayeleri anlatmaya devam ediyorum. Ayrıca insanın hayatta bir B planı da olmalı bence.Bu işe başlarken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiş miydin yoksa senin için ilk aşamada sadece eğlence miydi?İlk aşamada sadece eğlenmek ve insanları eğlendirmek için videolar çekiyordum, ya da korkutmak diyelim :) hem sevdiğim bir işi yapıyordum hem de içerik üretiyordum, birkaç ay gibi bir kısa bir sürede kanal çok büyüdü ve takipçilerimin de doğal olarak bir beklentisi oluşmaya başladı.İki işi birlikte yürütmek tahmin edemeyeceğiniz kadar zor maalesef, her gün sabah 8’de evden çıkıyorum, akşam eve dönmem ise bazen 8’i geçiyor, hemen ardından da evde YouTube için çalışmaya başlıyorum, ya içerik yazıp çeviri yapıyorum ya da video çekiyorum ya da çektiğim videoları yayın için düzenliyorum, haftada iki video yayınlayabilmek için minimum 5 gecce bu rutini tekrar etmem gerekiyor. Ama yine de mutluyum, yoğun olmayı seviyorum.Açıkçası işriklerin yeterli olmadığını düşünüyorum, gerek basılı yayında gerekse beyaz perdede veya youtube gibi dijital ortamlarda, bu nedenle ilgi gördüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.Emin olun ben yaptığıma siz de dinlediğinize pişman olurdunuz. Youtube kanalımı takip edenler bilir, üç senedir farklı ülkelere ve kültürlere ait pek çok şehir efsanesini, açıklanamayan gizemli olayı, cinayeti, bir çok lanetli eşya ve mekana ait hikayeyi takipçilerimle buluşturuyorum, madem bu kadar sevildi neden hepsini derleyip bir kitap haline getirmeyelim dedik.Evet 3 ay olmadan 5.baskıyı da çıkarttık, en büyük teşekkür tabii ki takipçilerime, burada da beni asla yalnız bırakmadılar, desteklerini her an yanımda hissettirdiler.İkinci kitabın hazırlıkları da başladı... Başladı derken aslında ilk kitap yayınlanır yayınlanmaz çalışmaya başlamıştım, şimdi biraz daha hızlandırdım diyelim. İlk kitaba nazaran biraz daha farklı olacak, bir polisiye romanı geliyor, tabii ki içinde bolca korku ve gerilim de var.Youtube videoları ve yeni kitap için tam gaz çalışmaya devam, kısa bir süre sonra bol sohbet ve korku oyunlarını içeren canlı yayınlar da başlayacak.Gecceleri odadan odaya koşarak gitmek istiyorlarsa beni takip etmeye devam etsinler :)