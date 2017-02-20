Işıl ışıl bir cilt için!

Beslenme şeklinizi değiştirerek meyve ve sebzelerle elde edeceğiniz güzelliğe şaşıracaksınız...

Güzellik - 20 Şubat 2017 15:06
Işıl ışıl bir cilt için!
Güzel ve sağlıklı bir cilt için doğal kremler, maskelerden daha önemlisi ne yediğiniz...

Alınan besinler cilt ve saç açısından sürülen kremlerden ya da losyonlardan çok daha etkili. Bir kadın için güzellik elbette her daim ve her yaşta oldukça önemli. Ama güzelliğimizin gün ışığına çıktığı yaz aylarında bakımlı ve sağlıklı görünmek tüm kadınlar için ayrı bir önem taşır.

Güneş ışınlarının cildin tüm kusurlarını gözler önüne serdiği, dekolte üstler ve mini elbiseler ile şortların gardıroptan çıkarıldığı yaz aylarında, güzelliğinizin anahtarı cilt, saç ve tırnaklarımızın güzelliğine güzellik katmak için beslenmemizde sebze ve meyve ağırlıklı diyet yapmak önem taşıyor.

Güzel bir cilt için faydaları saymakla bitmeyen vitaminlerin başında C vitamini geliyor. Çünkü C vitamini, vücudumuzdaki bağ doku denen kolojen dokunun oluşmasında rol oynuyor. Ayrıca cildi sıkılaştırıyor. E vitamini ise

antioksidan etkisi sayesinde kırışıklıklar üstünde mucizevi bir etkiye sahip. Kozmetik firmaları da kırışıkları onarıcı yönü bulunan E vitaminin gücünden ürünlerinde faydalanıyor. Yazın vazgeçilmesi kavun ve karpuz ise hem keyifle yiyeceğiniz hem de antioksidan deposu besinler.

Bu özelliğiyle güzelliğinize güzellik katacak yaz meyveleri kavun ve karpuzu asla göz ardı etmeyin. Ayrıca, yüksek oranda A vitamini de içeren kavun gibi sarı ve turuncu renkli diğer meyvelerle cildinizi sıkılaştırabilir, karpuz, çilek ve kirazla kan dolaşımınızı düzenleyebilirsiniz.
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