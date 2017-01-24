Işıl Reçber Akmerkez'de

Eski milli kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, oğlu Mehmet Burak ve Elif Gönlüm’ün oğlu Keremcan Gönlüm ile Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 24 Ocak 2017 17:50
Işıl Reçber Akmerkez'de
Işıl Hanım her zaman olduğu gibi spor şıklığı ile dikkat çekerken oğlu Mehmet Burak ve oğlunun arkadaşı Keremcan Gönlüm ile elektronik mağazalarının olduğu bölümde dolaşırken objektifimize yansıdı. Işıl Hanımın oğlu cep telefonun ekranını çatlatınca bir cep telefonu teknik servisine gelerek ekranını değiştiren Işıl Hanım daha sonra oğlu Mehmet Burak ve Keremcan ile birlikte alışveriş merkezindeki İtalyan restoranında yemek yiyip keyifli bir gün geçirdiler.

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