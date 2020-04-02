Işıl Reçber'den yeni açıklama: "Rüştü'yü göremiyorum"

Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı!

Işıl Reçber, Rüştü Reçber'le ilgili şu satırları kaleme aldı:Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum..Zor ve ağır günler, Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah🙏🏻1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde..5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin,, Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor.En saglıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor. Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor.Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacagınız.Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık,, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz.Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde.Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı.Sigara içenler için durum çok kritik.İçmeyin, bırakın vesile olsun..Allaha emanet olun.."Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber’den sevindirici haber geldi. Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber’in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: “Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”