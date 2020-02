Işın Karaca'dan yeni sevgilisiyle ilk fotoğraf

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Tuğrul Odabaş'ından boşanmasının ardından müzisyen Can Yapıcıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, geçtiğimiz gün ilk kez görüntülendi.Işın Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu'yla bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Karaca, “İlişkimiz güzel gidiyor. Şu an evlilik düşünmüyoruz.." diyerek mutluluğunu dile getirirken, sevgilisi Can Yapıcıoğlu da “Çok mutluyuz” dedi.