Işın Karaca'dan karantina itirafı!

Işın Karaca'dan karantina açıklaması: “Biz yurt dışına çıktığımızda Avrupa kendini karantinaya almamıştı! Türkiye’de vaka yoktu, Hollanda’da tek 1 vaka vardı. Kısacası iş ciddiye daha binmemişti! Ancak biz konuyu ciddiye alıp daha kurallar ve kısıtlamadan gelmeden kendimizi Aslan gibi karantinaya aldık!”

17.03.2020 14:32 Magazin

Işın Karaca'dan karantina itirafı! Sevgilisiyle Amsterdam'da tatil yapan Işın Karaca'nın Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantina kurallarına uymadığı iddia edilmişti. Şarkıcı iddialar üzerine bir açıklamada bulundu. İşte Işın Karaca'nın açıklamaları...

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