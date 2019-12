Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması!

Işın Karaca'nın kısa bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ilk eşi Sedat Doğan, bir süredir Brezilya'daydı. Karaca'nın ikinci eşi Tuğrul Odabaş'ı tehdit eden Doğan, 2,5 yıl aranın ardından Türkiye'ye döndü. Havalimanında gözaltına alınan Sedat Doğan'ın ilk sözleri ise “Kızım Mia için geldim” oldu.Yaşanan bu gelişmenin ardından Işın Karaca, Intagram'dan şu açıklamayı yaptı:"Bugüne dek hep susmayı tercih ettim ancak benim de bir sınırım var! bana ve öncelikle evladıma yönelik eylemler nedeniyle cevap hakkımdan ziyade bilgi verme hakkımı kullanıyorum.Mia’nın biyolojik babası.....Sanki hiç birimiz geçmişi bilmiyoruz gibi ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı ve gözaltına alındı ! Tabi ki ifadesini verip serbest kalabilir sonunda her zaman olduğu gibi Yüce Yargı kararını verir.Kısaca, basına arkadaşım diye dün hava alanında tanıttığı beyefendi bir polis memuru!!Algılarınız karışmasın diye bunu yazıyorum!Bu şahıs 2 buçuk senedir ülkemiz de yok!Peki o yokken mı açtım ben bu davaları?Hayır! bu davalar tam 6 yıldır devam ediyor!6 senedir bu şahsın kızım ile bir alakası yoktur!Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri Mia’nın soy ismini neden mi değiştirdi!Çünkü hiç bir kimse, annesi babası dahil, bir çocuğun haklarını ihlal edemez!yüzünü yere düşüremez!Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz!Bunu ben değil, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Mahkemeleri karar verdi! Ve hiç bir insan hukuktan üstün değildir!Gel gelelim tüm gerçeklere!Yüce Türk yargısı diyor ki;Ey ilgili şahıs! Sen Mia Büyükkaraca ile kişisel ilişki kuramazsın.Kızım ile alakalı, iyi dahi konuşamazsın, çünkü senin iyini kabul etmiyoruz!Senin iyi konuşamayacağın, çocukla ilgilenemeyeceğin, ona örnek bir birey olamayacağını, Mia’nın pedagojik gelişimin bozabileceğinİ daha önceden tespit edilip, mahkemelerce onaylanmıştır. MAHKEMECE VERİLEN KARARDAN SONRA GEÇEN YILLARDA DEĞİŞTİN Mİ ? HAYIR ...... Bir Aile Mahkemesi kararı gereğince, sen artık çocukla alakalı iyi ya da kötü konuşamazsın!!!!Nerede mi konuşursun?? mahkemede!!Basına karşı değil!!Aksi bir karar alınana kadar konuşamazsın. NOKTA.Cezası hapislik!Boşanma 2013 de oldu .... Senin EVLADIMI MAHKEME KARARI GEREĞİNCE EVLADIM İÇİN HUZURUNU VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDECEĞİN KANAATİYLE VERİLEN GÖREMEMEYE DAİR KARAR 2017 DE ÇIKTI... ARADAKİ 4 YIL ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BÖLÜMÜNDE TÜRKİYEDEYDİ... TMK ( TÜRK MEDENİ KANUNU ) 324. Madde gereğince, ana babadan her biri diğerinin çoçuk ile kişisel ilişkisini zedelenmekten, çoçuğun eğitilmesine, yetiştirilmesine, engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya anne baba bu yükümlülüklerine aykırı hareket eder veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezlerse kişisel ilişki kurma hakkı kendilerinden alınabilir. İddia dinlenen tanık beyanları Balıklı Rum hastanesinden alınan rapor, mahkememizce alınan uzman raporu ve dosyadaki tüm de delillerin değerlendirilmesi sonucunda davalının çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesine olumsuz örnek teşkil edecek yaşama biçimi benimsemediği, her ortamda uyuşturucu aldığı, Çocukla düzenli şahsi ilişki kuramadığı, çocuğu aldığında ilgilenmedi, çocuğunun güvenliğini tehlikeye soktu anlaşıldığından yasal şartlar gerçekleşmiş olmakla davalının çocukla şahsi ilişkisinin kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir! MAHKEMENİN GEREKÇESİ BUDUR.Türk ceza kanununda aile düzenine karşı suçlar arasında nitelendirilen aile Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun, madde 233/3 teki tanımı, velayet hakları kaldırılmış olsa da ihtiyati sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerinin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılr. BU DA UNUTULMASIN LÜTFENHavalimanında bu şahısı karşılayan gazeteci arkadaşlarım, yine 8 yaşındaki bir masum kızımın üzerinden magazin gündemi yaratmaya çalışmanıza sadece yazık diyebiliyorum!Ama bilin ki biz değerli Avukatlarımla buna da müsaade etmeyeceğiz!Ben yüce Türk Adaletine sığındım arkadaşlar!Herkes hakkını mahkemede arayacak! Sosyal medyadan ve benim adımı kullanarak medyayı meşgul etmeyecek!Reklamın benim adım geçtiği için olduğu hatırlanmalı!!! Kapı gibi bir hukuk ekibim var!Sevgi dolu bir ailem.Değişmez dostlarım ve benimsevdiklerim tüm gerçekleri biliyor.Ama artık sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüm!Bugüne kadar verdiğim hukuk savaşın 10 katını Sevgili Avukatım Levent Karakoç ile birlikte vermeye devam ediyorum.Kanunlarımızın çocuklarımız için son derece önemli yasa ve düzenlemeler var ve bunların hepsini sonuna kadar vazgeçmeden kullanacağım.Bu konu benim için, ailem için ve kızım için kapanmıştır.Televizyonlarda değil.Mahkemelerde konuşalım lütfenBundan böyle bu konu ile alakalı tek cevap verecek kişi avukatımSaygılarımlaIşın Karaca"